Польша, страны Балтии и США проводят совместные учения ПВО

Польша, США и страны Балтии проводят международные учения военно-воздушных сил под названием Astral Knight-24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Генштаба Вооруженных сил Польши.

Отмечается, что основной целью учений является расширение интеграции системы IAMD (интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны) и построение архитектуры управления и контроля в воздушной сфере.

Программой учений также предполагается интеграция сил и средств воздушной обороны по сценариям реальных учений и виртуальной визуализации в режиме реального времени.

В Генштабе добавили, что в процессе планирования и выполнения задач ключевую роль играют офицеры 183 группы авиационных операций и Центра воздушных операций. Они систематически осуществляют мероприятия по усилению оперативных возможностей ПВО на восточном фланге НАТО.