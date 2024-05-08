Польша, страны Балтии и США проводят совместные учения ПВО
Польша, США и страны Балтии проводят международные учения военно-воздушных сил под названием Astral Knight-24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Генштаба Вооруженных сил Польши.
Отмечается, что основной целью учений является расширение интеграции системы IAMD (интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны) и построение архитектуры управления и контроля в воздушной сфере.
Программой учений также предполагается интеграция сил и средств воздушной обороны по сценариям реальных учений и виртуальной визуализации в режиме реального времени.
В Генштабе добавили, что в процессе планирования и выполнения задач ключевую роль играют офицеры 183 группы авиационных операций и Центра воздушных операций. Они систематически осуществляют мероприятия по усилению оперативных возможностей ПВО на восточном фланге НАТО.
Усиление ПВО восточного фланга НАТО
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европейский Союз должен мобилизовать не менее 100 млрд евро на оборону и создать совместную систему противовоздушной обороны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что ЕС должен "восстановить, пополнить и трансформировать" свои вооруженные силы
Варшава ранее уже заявила, что хочет присоединиться к европейской инициативе "Небесный щит", в которую в настоящее время входит 21 страна.
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