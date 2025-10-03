Польща хоче відновити переговори з Чехією про "територіальний борг", - ЗМІ

Як повідомляє видання, після завершення парламентських виборів у Чехії Польща нібито хоче поновити діалог щодо так званого "територіального боргу".

Йдеться про 368 гектарів території, які за угодами 50-х років залишилися з чеського боку кордону. Це землі в районі громади Бяла Вода і села Бодзанув у громаді Глухолази.

Ці території відійшли до тодішньої Чехословаччини у 1958 році. Польща тоді поступилася сусідам 1205 гектарами, а натомість отримала 837 гектарів.

Різницю у 368 гектарів Польща донині не повернула. У 2015 році чеський уряд затвердив перелік земельних ділянок, які треба було передати Польщі, а польська влада подала проєкт угоди щодо кордону.

Однак справа зайшла в глухий кут, бо чеська сторона запропонувала передати ці землі Чеській церкві.

За часів каденції польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького у 2021 році теж уже порушували питання кордону з Чехією.

Тодішній прем'єр Чехії Андрей Бабіш, партія якого має шанси на перемогу і на цьогорічних виборах, не зайняв чіткої позиції, тож переговори обмежилися міжурядовими консультаціями.

Неназвані співрозмовники видання з МЗС Польщі розкрили, що Варшава розраховує поновити консультації на експертному рівні. Метою буде з’ясувати позиції сторін щодо того, як можна вирішити питання з "територіальним боргом".

Також у Варшаві хочуть отримати інформацію від чеської сторони про причини призупинення переговорів у 2015 році.

Зазначається, що у період перед виборами цього вирішили не робити, аби питання не стало однією з тем передвиборчої кампанії.