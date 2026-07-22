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Польща хоче керувати паливним проєктом НАТО за 20 мільярдів

03:41 22.07.2026 Ср
2 хв
На які території поширяться паливопроводи НАТО?
aimg Пилип Бойко
Польща хоче керувати паливним проєктом НАТО за 20 мільярдів Фото: солдат армії Польщі (Getty Images)
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Польща офіційно претендує на роль головного хаба у масштабному проєкті НАТО з будівництва паливопроводів на східному фланзі. Нова мережа з’єднає європейські країни для посилення оборони регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Заявку вже відправили до штаб-квартири НАТО, заявив віцепрем'єр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час пресконференції. Польща хоче розмістити на своїй території центр управління цим стратегічним об'єктом, а рішення про створення мережі союзники ухвалили на останньому саміті Альянсу.

Зараз Польща чекає відповіді. Вердикт союзників очікують протягом найближчих тижнів.

Масштаб та мета проєкту

На старті йдеться про суму понад 20 мільярдів євро, проте витрати можуть зрости. У перспективі цифра сягне 26–27 мільярдів євро.

Реалізація триватиме багато років. Це не швидке будівництво. Мережа простягнеться далеко на схід та охопить кілька держав.

Спершу паливопроводи розширять до Польщі. Далі труби прокладуть до країн Балтії й ще буде окремий напрямок до Чехії.

Нова інфраструктура буде універсальною. У мирний час мережа забезпечуватиме цивільні потреби, а у кризові часи, наприклад, під час війни, паливопроводи працюватимуть виключно на армію. Вони постачатимуть пальне військовим підрозділам союзників, що дозволить швидко заправляти техніку НАТО.

"Ми ухвалили рішення подати кандидатуру Польщі як місця розташування центру управління цим проєктом, центру будівництва паливопроводів, які служитимуть безпеці як у мирний час, так і під час війни", – наголосив Владислав Косіняк-Камиш.

Глава Міноборони вважає це ідеальним прикладом інвестицій. За його словами, це найкращий приклад інвестиції подвійного призначення.

Контекст новини

Польща продовжує активно нарощувати військові стосунки всередині НАТО на тлі російської агресії проти України. Наприклад, в рамках програми "Східний щит" Польща прискорює воєнну підготовку населення. На добровільні навчання записалися понад 20 тисяч жителів країни, що стало рекордним показником.

Проте з оборонними спорудами не все виходить швидко. За останні пів року у Польщі збудували лише один кілометр повноцінної захисної лінії в рамках "Східного щита". Сама лінія оборони має розтягнутись на 700 кілометрів.

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