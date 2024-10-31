Польща готується до нової хвилі українських біженців: у чому причина

Люблінське воєводство в Польщі готується до можливого прибуття нової хвилі українських біженців з наближенням зими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформативний портал inPoland.
Основними причинами, через які Польща очікує на нову хвилю біженців з України, є:
Голова Люблінського воєводства Кшиштоф Коморський заявив, що регіон здатен відновити роботу пунктів прийому біженців упродовж 1-2 днів у разі потреби.
Зазначається, що разом із місцевими неурядовими організаціями, які активно працювали з початку повномасштабної війни, Люблінське воєводство готове забезпечити оперативну допомогу та підтримку.
Коморський також підкреслив, що вже наявний у Польщі досвід із прийомом українських біженців надає можливість швидко адаптувати роботу до нових можливих викликів.
Станом на зараз Польща залишається одним із головних напрямків для українських біженців, що втекли від війни.
Нині в країні перебувають сотні тисяч українців, багато з яких влаштувалися на роботу та адаптуються до польського суспільства.
Незважаючи на зміни в політиці допомоги, Польща продовжує надавати підтримку біженцям, хоча окремі програми та виплати планують скоротити.
Також відомо, що Польща у середині жовтня ухвалила нову міграційну стратегію на 2025-2030 роки, яка змінила порядок надання міжнародного притулку і не тільки.
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