Польща готується до нової хвилі українських біженців: у чому причина
Люблінське воєводство в Польщі готується до можливого прибуття нової хвилі українських біженців з наближенням зими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформативний портал inPoland.
Основними причинами, через які Польща очікує на нову хвилю біженців з України, є:
- невизначеність у постачанні електроенергії (через російські обстріли),
- загроза відключення опалення (через наслідки атак РФ по інфраструктурі),
- складна ситуація на фронті.
Голова Люблінського воєводства Кшиштоф Коморський заявив, що регіон здатен відновити роботу пунктів прийому біженців упродовж 1-2 днів у разі потреби.
Зазначається, що разом із місцевими неурядовими організаціями, які активно працювали з початку повномасштабної війни, Люблінське воєводство готове забезпечити оперативну допомогу та підтримку.
Коморський також підкреслив, що вже наявний у Польщі досвід із прийомом українських біженців надає можливість швидко адаптувати роботу до нових можливих викликів.
Українські біженці у Польщі
Станом на зараз Польща залишається одним із головних напрямків для українських біженців, що втекли від війни.
Нині в країні перебувають сотні тисяч українців, багато з яких влаштувалися на роботу та адаптуються до польського суспільства.
Незважаючи на зміни в політиці допомоги, Польща продовжує надавати підтримку біженцям, хоча окремі програми та виплати планують скоротити.
Також відомо, що Польща у середині жовтня ухвалила нову міграційну стратегію на 2025-2030 роки, яка змінила порядок надання міжнародного притулку і не тільки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.