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Польща готується до нової хвилі українських біженців: у чому причина

Четвер 31 жовтня 2024 14:07
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Польща готується до нової хвилі українських біженців: у чому причина Фото: біженці з України (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Люблінське воєводство в Польщі готується до можливого прибуття нової хвилі українських біженців з наближенням зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформативний портал inPoland.

Основними причинами, через які Польща очікує на нову хвилю біженців з України, є:

  • невизначеність у постачанні електроенергії (через російські обстріли),
  • загроза відключення опалення (через наслідки атак РФ по інфраструктурі),
  • складна ситуація на фронті.

Голова Люблінського воєводства Кшиштоф Коморський заявив, що регіон здатен відновити роботу пунктів прийому біженців упродовж 1-2 днів у разі потреби.

Зазначається, що разом із місцевими неурядовими організаціями, які активно працювали з початку повномасштабної війни, Люблінське воєводство готове забезпечити оперативну допомогу та підтримку.

Коморський також підкреслив, що вже наявний у Польщі досвід із прийомом українських біженців надає можливість швидко адаптувати роботу до нових можливих викликів.

Українські біженці у Польщі

Станом на зараз Польща залишається одним із головних напрямків для українських біженців, що втекли від війни.

Нині в країні перебувають сотні тисяч українців, багато з яких влаштувалися на роботу та адаптуються до польського суспільства.

Незважаючи на зміни в політиці допомоги, Польща продовжує надавати підтримку біженцям, хоча окремі програми та виплати планують скоротити.

Також відомо, що Польща у середині жовтня ухвалила нову міграційну стратегію на 2025-2030 роки, яка змінила порядок надання міжнародного притулку і не тільки.

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