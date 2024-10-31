ua en ru
Чт, 31 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша готовится к новой волне украинских беженцев: в чем причина

Четверг 31 октября 2024 14:07
UA EN RU
Польша готовится к новой волне украинских беженцев: в чем причина Фото: беженцы из Украины (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Люблинское воеводство в Польше готовится к возможному прибытию новой волны украинских беженцев с приближением зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информативный портал inPoland.

Основными причинами, по которым Польша ожидает новую волну беженцев из Украины, являются:

  • неопределенность в поставках электроэнергии (из-за российских обстрелов),
  • угроза отключения отопления (из-за последствий атак РФ по инфраструктуре),
  • сложная ситуация на фронте.

Глава Люблинского воеводства Кшиштоф Коморский заявил, что регион способен возобновить работу пунктов приема беженцев в течение 1-2 дней в случае необходимости.

Отмечается, что вместе с местными неправительственными организациями, активно работавшими с начала полномасштабной войны, Люблинское воеводство готово обеспечить оперативную помощь и поддержку.

Коморский также подчеркнул, что уже имеющийся в Польше опыт с приемом украинских беженцев позволяет быстро адаптировать работу к новым возможным вызовам.

Украинские беженцы в Польше

По состоянию на данный момент Польша остается одним из главных направлений для сбежавших от войны украинских беженцев.

Сейчас в стране находятся сотни тысяч украинцев, многие устроились на работу и адаптируются к польскому обществу.

Несмотря на изменения в политике помощи, Польша продолжает оказывать поддержку беженцам, хотя отдельные программы и выплаты планируется сократить.

Также известно, что Польша в середине октября приняла новую миграционную стратегию на 2025-2030 годы, изменившую порядок предоставления международного убежища и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Ограничения на дорогах, бронирование, пограничный контроль: что изменится с 1 ноября в Украине
Ограничения на дорогах, бронирование, пограничный контроль: что изменится с 1 ноября в Украине
DAILY
Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война