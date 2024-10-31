Польша готовится к новой волне украинских беженцев: в чем причина

Люблинское воеводство в Польше готовится к возможному прибытию новой волны украинских беженцев с приближением зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информативный портал inPoland .

Основными причинами, по которым Польша ожидает новую волну беженцев из Украины, являются:

неопределенность в поставках электроэнергии (из-за российских обстрелов),

угроза отключения отопления (из-за последствий атак РФ по инфраструктуре),

сложная ситуация на фронте.

Глава Люблинского воеводства Кшиштоф Коморский заявил, что регион способен возобновить работу пунктов приема беженцев в течение 1-2 дней в случае необходимости.

Отмечается, что вместе с местными неправительственными организациями, активно работавшими с начала полномасштабной войны, Люблинское воеводство готово обеспечить оперативную помощь и поддержку.

Коморский также подчеркнул, что уже имеющийся в Польше опыт с приемом украинских беженцев позволяет быстро адаптировать работу к новым возможным вызовам.

Украинские беженцы в Польше

По состоянию на данный момент Польша остается одним из главных направлений для сбежавших от войны украинских беженцев.

Сейчас в стране находятся сотни тысяч украинцев, многие устроились на работу и адаптируются к польскому обществу.

Несмотря на изменения в политике помощи, Польша продолжает оказывать поддержку беженцам, хотя отдельные программы и выплаты планируется сократить.