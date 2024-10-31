Польша готовится к новой волне украинских беженцев: в чем причина
Люблинское воеводство в Польше готовится к возможному прибытию новой волны украинских беженцев с приближением зимы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информативный портал inPoland.
Основными причинами, по которым Польша ожидает новую волну беженцев из Украины, являются:
- неопределенность в поставках электроэнергии (из-за российских обстрелов),
- угроза отключения отопления (из-за последствий атак РФ по инфраструктуре),
- сложная ситуация на фронте.
Глава Люблинского воеводства Кшиштоф Коморский заявил, что регион способен возобновить работу пунктов приема беженцев в течение 1-2 дней в случае необходимости.
Отмечается, что вместе с местными неправительственными организациями, активно работавшими с начала полномасштабной войны, Люблинское воеводство готово обеспечить оперативную помощь и поддержку.
Коморский также подчеркнул, что уже имеющийся в Польше опыт с приемом украинских беженцев позволяет быстро адаптировать работу к новым возможным вызовам.
Украинские беженцы в Польше
По состоянию на данный момент Польша остается одним из главных направлений для сбежавших от войны украинских беженцев.
Сейчас в стране находятся сотни тысяч украинцев, многие устроились на работу и адаптируются к польскому обществу.
Несмотря на изменения в политике помощи, Польша продолжает оказывать поддержку беженцам, хотя отдельные программы и выплаты планируется сократить.
Также известно, что Польша в середине октября приняла новую миграционную стратегию на 2025-2030 годы, изменившую порядок предоставления международного убежища и не только.
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