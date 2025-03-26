Польща готується до нападу Росії: на скільки вистачить снарядів

Він зазначив, що все залежить від ситуації, яка може виникнути при зіткненні з противником, пояснив він.

"Я думаю, залежно від того, як буде вестися ця боротьба, ця оборона може здійснюватися протягом тижня або двох за сьогоднішніх рівнів запасів", - сказав він.

Глава Бюро національної безпеки заявив, що в польській армії, як і раніше, є суміш старої і нової техніки, а нестача боєприпасів в основному стосується застарілої техніки.

"Усі ці бойові засоби і платформи, які ми ввели в збройні сили в останні роки, також забезпечуються бойовими засобами паралельно (...). У цьому випадку ситуація виглядає набагато краще", - сказав Луковський.

Відповідаючи на запитання, чи правда, що в Польщі є запас боєприпасів тільки на п'ять днів війни, він сказав: "Це залежить від того, про які бойові засоби йдеться, про яке обладнання".