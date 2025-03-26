Польша готовится к нападению России: на сколько хватит снарядов

Он отметил, что все зависит от ситуации, которая может возникнуть при соприкосновении с противником, пояснил он.

"Я думаю, в зависимости от того, как будет вестись эта борьба, эта оборона может осуществляться в течение недели или двух при сегодняшних уровнях запасов", - сказал он.

Глава Бюро национальной безопасности заявил, что в польской армии по-прежнему имеется смесь старой и новой техники, а нехватка боеприпасов в основном касается устаревшей техники.

"Все эти боевые средства и платформы, которые мы ввели в вооруженные силы в последние годы, также снабжаются боевыми средствами параллельно (...). В этом случае ситуация выглядит намного лучше", - сказал Луковский.

Отвечая на вопрос, правда ли, что у Польши есть запас боеприпасов только на пять дней войны, он сказал: "Это зависит от того, о каких боевых средствах идет речь, о каком оборудовании".