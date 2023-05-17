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Польща готова систематично передавати Україні літаки МіГ-29, - Дуда

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Марія Кучерявець

Польська влада готова до того, аби систематично надавати Україні літаки МіГ-29. Варшава діятиме в рамках тієї допомоги, яку може надати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди під час спілкування з журналістами у Рейк'явіку на саміті Ради Європи, якого цитує wPolityce.pl.

За його словами, Польща входить до трійки країн (після США та Великобританії), які найбільше допомагають Україні.

"Ми готові систематично передавати літаки МіГ-29. Ми ініціювали коаліцію для військової підтримки України, але в тих елементах, які ми можемо собі це дозволити", - заявив Дуда.

Скільки Польща вже передала МіГ-29

Зазначимо, що в середині березня Польща зі Словаччиною погодилися передати Україні винищувачі МіГ-29.

Нагадаємо, нещодавно в Польщі заявили, що вже передали Україні 14 одиниць МіГ-29. Загалом Варшава має щонайменше 22 таких винищувачі у складі своїх Повітряних сил країни.

Додамо, що в квітні Варшава звернулася до Берліну з проханням погодити постачання в Україну винищувачів радянського зразка МіГ-29, які Польща раніше отримала зі старих запасів НДР. Німеччина ж оперативно погодила постачання.

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ПольщаАнджей ДудаВаршаваАвіація УкраїниМиг-29