Польша готова систематически передавать Украине самолеты МиГ-29, - Дуда

По его словам, Польша входит в тройку стран (после США и Великобритании), которые больше всего помогают Украине.

"Мы готовы систематически передавать самолеты МиГ-29. Мы инициировали коалицию для военной поддержки Украины, но в тех элементах, которые мы можем себе это позволить", - заявил Дуда.

Сколько Польша уже передала МиГ-29

Отметим, что в середине марта Польша со Словакией согласилась передать Украине истребители МиГ-29.

Напомним, недавно в Польше заявили, что уже передали Украине 14 единиц МиГ-29. В общей сложности Варшава имеет по меньшей мере 22 таких истребителя в составе своих Воздушных сил страны.

Добавим, в апреле Варшава обратилась в Берлин с просьбой согласовать поставки в Украину истребителей советского образца МиГ-29, которые Польша ранее получила из старых запасов ГДР. Германия же оперативно согласовала поставки.

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