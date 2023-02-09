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Польща готова поставити Україні винищувачі, але не першою, - прем'єр

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Польща, Четвер 09 лютого 2023 13:19
Польща готова поставити Україні винищувачі, але не першою, - прем'єр Фото: прем'єр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

НАТО має діяти спільно щодо постачання літаків для України. Польща готова передати винищувачі, але не буде першовідкривачем у цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву прем'єра Польщі Матеуша Моравецького у четвер у Брюсселі напередодні саміту ЄС, передає The Telegraph.

"Наша позиція зрозуміла, ми можемо діяти лише в рамках всього формування НАТО", - сказав він.

За словами глави уряду, Польща не буде першою країною, яка поставить Україні винищувачі.

"Ми не будемо першими, хто передасть винищувачі, але відповімо позитивно, за умови, що ті, хто має найбільше цих літаків, зможуть передати їх Україні", - додав він.

Моравецький заявив, що у Польщі недостатньо винищувачів, щоб першою поставити їх Україні, і що вона не може робити кроків, які б послабили власну безпеку.

Як повідомлялося, голова Європейського парламенту Роберта Метцола виступила за передачу Україні авіації та далекобійних ракет.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що рішення про передачу Україні винищувачів F-16 має схвалити НАТО.

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