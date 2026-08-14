Польща готова передати Україні МіГ-29 взамін на дрони та технології ноу-хау, - ЗМІ

За даними польського видання, переговори щодо передачі МіГ-29 в обмін на "дронові ноу-хау" та значну кількість безпілотників різних типів перебувають на фінальній стадії.

Очікується, що польські винищувачі доставлять в Україну найближчими тижнями. Водночас українські дрони мають надійти до Польщі.

У Міноборони Польщі зазначають, що переговори активізувалися після призначення Рустема Умєрова керівником Служби зовнішньої розвідки України.

При цьому у Польщі зберігають обережність щодо майбутньої угоди. Одне з джерел видання заявило, що з Києвом можна домовитися та підписати угоду, однак залишається питання її виконання.

Ракети для Patriot - під питанням

Окремо Польща наразі не підтверджує передачу Україні ракет для систем Patriot. Заступниця міністра оборони Магдалена Собковяк-Чарнецька заявила, що таке рішення ухвалюється на найвищому рівні.

У свою чергу, Януш Сеймей, керівник політичного кабінету міністра оборони, заявив, що Україна ще не надсилала жодного офіційного запиту чи запиту до Польщі з цього питання.

За неофіційними даними польських джерел, навіть якщо Варшава погодиться на передачу боєприпасів, їхня кількість буде невеликою. Наразі польська армія має близько 200 ракет PAC-3 MSE, а передати Україні можуть максимум "кілька" таких одиниць.