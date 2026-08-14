Польша готова передать Украине МиГ-29 взамен на дроны и технологии ноу-хау, - СМИ

По данным польского издания, переговоры по передаче МиГ-29 в обмен на "дроновые ноу-хау" и значительное количество беспилотников разных типов находятся на финальной стадии.

Ожидается, что польские истребители доставят в Украину в ближайшие недели. В то же время, украинские дроны должны поступить в Польшу.

В Минобороны Польши отмечают, что переговоры активизировались после назначения Рустема Умерова руководителем Службы внешней разведки.

При этом в Польше сохраняют осторожность по поводу будущего соглашения. Один из источников издания заявил, что с Киевом можно договориться и подписать соглашение, однако остается вопрос его выполнения.

Ракеты для Patriot – под вопросом

Отдельно Польша не подтверждает передачу Украине ракет для систем Patriot. Заместитель министра обороны Магдалена Собковяк-Чернецкая заявила, что такое решение принимается на самом высоком уровне.

В свою очередь, Януш Сеймей, руководитель политического кабинета министра обороны, заявил, что Украина еще не посылала ни одного официального запроса или запроса в Польшу по этому вопросу.

По неофициальным данным польских источников, даже если Варшава согласится на передачу боеприпасов, их количество будет небольшим. Сейчас у польской армии около 200 ракет PAC-3 MSE, а передать Украине могут максимум "несколько" таких единиц.