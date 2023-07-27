Польща готова долучитись до навчань українських пілотів на F-16

"Інші країни-союзниці також можуть демонструвати трохи більше бажання допомагати і підтримувати Україну. Польща в цьому питанні зробила вже дуже багато. Ми не плануємо передавати літаки F-16 (Україні – ред.), але що стосується навчань, то якщо з українського боку прозвучить добре прохання і добра пропозиція, то ми, звичайно, це розглянемо, але не на основі taken for granted (само собою є зрозумілим - ред.)", - розповів Пшидач.

F-16 для України

Захід погодився навчати наших воїнів управлінню F-16. Це сталось після схвалення головою Білого дому Джо Байденом відповідної ініціативи.

Таким чином, було створено так звану авіаційну коаліцію, яку очолили Данія та Норвегія. У її рамках, крім навчання, також має відбутися і постачання F-16 до України.

Очікується, що управлінню винищувачами F-16 наші воїни навчатимуться у Данії та Румунії.