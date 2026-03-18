Польща екстрадує до України російського археолога Бутягіна, який проводив розкопки в Криму

Окружний суд у Варшаві визнав допустимою екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна до України, де його підозрюють у знищенні археологічної пам’ятки в Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.
Адвокат Бутягіна Адам Доманський після засідання, яке відбулося у середу, 18 березня, зазначив, що аргументи сторони захисту не переконали суд.
"Суд визнав юридичну допустимість видачі Олександра Бутягіна українській стороні, - зазначив він. - Ми подамо скаргу на це рішення, чекаємо на надсилання письмового обґрунтування".
Рішення польського суду викликало реакцію в Росії.
Глава федерального агентства "Россотрудничество" Євген Примаков назвав тих, хто ухвалив рішення про екстрадицію, "монстрами".
Бутягіна затримали на початку грудня 2025 року співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі за дорученням прокуратури у Варшаві. Це сталося під час його транзитної поїздки через Польщу з Нідерландів до Балкан.
Українська сторона підозрює археолога в умисному частковому знищенні археологічного комплексу "Стародавнє місто Мірмекіон" у Керчі на території окупованого Криму.
Збитки оцінюються у понад 200 млн гривень.
Довідка. Олександр Бутягін - 54-річний археолог, який працює в Ермітажі з 1993 року. Він спеціалізується на дослідженні античних пам’яток Північного Причорномор’я та керував експедиціями у Керчі з кінця 1990-х років.
Нагадаємо, наприкінці 2025 року ЗМІ писали, що Україна звернулася до Польщі з проханням екстрадувати Олександра Бутягіна через підозру у незаконних розкопках в окупованому Криму.