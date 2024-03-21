Польща допоможе доставити в Україну снаряди, закуплені за планом Чехії

Польща зробить логістичний та фінансовий внесок у план Чехії щодо збільшення постачання боєприпасів в Україну за допомогою закупівель за межами Європи.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.
"Ми дуже раді зробити свій внесок не лише у фінансовому відношенні, а й у дуже ефективну логістичну операцію, щоб боєприпаси могли доставлятися туди, де вони необхідні на фронті", - сказав він на прес-конференції у Празі.
Польща стала ключовим розподільчим центром постачання в Україну після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.
Вишеградська група країн Центральної та Східної Європи розділилася з питань військової допомоги Україні, при цьому новий уряд Словаччини приєднався до Угорщини та відмовився брати участь у таких ініціативах.
На початку 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив про 800 тисяч боєприпасів у країнах, які не входять до складу Європейського Союзу, але погодилися продати їх. Йдеться про 500 тисяч снарядів калібру 155 мм та 300 тисяч - калібру 122 мм.
Союзники України виділили майже всі необхідні кошти для закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів у рамках ініціативи Чехії.
Минулого тижня чеський чиновник заявив, що перші поставки мають прибути до України не пізніше червня.
Водночас, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на постачання першої партії артилерійських боєприпасів з чеської ініціативи вже у квітні.