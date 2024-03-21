Польша поможет доставить в Украину снаряды, закупленные по плану Чехии

"Мы очень рады внести свой вклад не только в финансовом отношении, но и в очень эффективную логистическую операцию, чтобы боеприпасы могли доставляться туда, где они необходимы на фронте", - сказал он на пресс-конференции в Праге.

Польша стала ключевым распределительным центром поставок в Украину после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Вышеградская группа стран Центральной и Восточной Европы разделилась по вопросу военной помощи Украине, при этом новое правительство Словакии присоединилось к Венгрии и отказалось принимать участие в таких инициативах.

План Чехии

В начале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил о 800 тысячах боеприпасов в странах, которые не входят в состав Европейского Союза, но согласились продать их. Речь идет о 500 тысячах снарядов калибра 155 мм и 300 тысячах - калибра 122 мм.

Союзники Украины выделили почти все необходимые средства для того, чтобы закупить 800 тысяч артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии.

На прошлой неделе чешский чиновник заявил, что первые поставки должны прибыть в Украину не позднее июня.