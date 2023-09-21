Польща буде змушена продовжити тимчасовий захист українським біженцям, - ЗМІ

Наступного тижня, 28 вересня, Рада Європейського союзу за рекомендацією Єврокомісії повинна продовжити дію директиви про тимчасовий захист для українців до 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела " Радіо Свободи " у дипломатичних колах.

Продовження директиви не вимагає одноголосного голосування й може бути затверджене більшістю.

Як відзначило джерело, Польща висувала заперечення щодо продовження й вимагала збільшення фінансування від Європейського союзу на утримання біженців. Рада ЄС, зі свого боку, спочатку спробує затвердити рішення одноголосно, аби продемонструвати єдність союзу. Втім, якщо Варшава вдаватиметься до блокування - рішення ухвалять більшістю.

За словами єврокомісара з питань зайнятості та соціальних прав Ніколя Шміта, після затвердження директиви країни-члени ЄС повинні її виконувати.

"Сподіваюся, що якщо це рішення буде ухвалене, то країни-члени ЄС все-таки його виконуватимуть, бо якщо вони не виконуватимуть його належним чином, вони повинні будуть доповісти нам, як вони поводитимуться з особами, які все ще перебувають у їхніх країнах і потребують захисту", - додав Шміт.

Відносини між Польщею та Україною

У квітні поточного року Польща запровадила заборону на імпорт українського зерна та іншої агропродукції. Зокрема до бану приєднались й інші країни Східної Європи. Єврокомісія, зі свого боку, підтримала відповідний крок й скасувала його вже 15 вересня. Втім, Варшава, Будапешт й Братислава оголосили про збереження власних обмежень на імпорт українського зерна

Україна 19 вересня подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Тим часом державний секретар Канцелярії прем'єр-міністра Польщі Пйотр Мюллер заявив, що підтримка біженців, яка охоплює скасування вимог щодо проживання та надання дозволів на роботу, безоплатний доступ до шкіл, медичного обслуговування та сімейної допомоги, не буде продовжена наступного року.