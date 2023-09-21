Польша будет вынуждена продлить временную защиту украинским беженцам, - СМИ

На следующей неделе, 28 сентября, Совет Европейского союза по рекомендации Еврокомиссии должен продлить действие директивы о временной защите для украинцев до 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники " Радио Свободы " в дипломатических кругах.

Продление директивы не требует единогласного голосования и может быть утверждено большинством.

Как отметил источник, Польша выдвигала возражения относительно продления и требовала увеличения финансирования от Европейского союза на содержание беженцев. Совет ЕС, в свою очередь, сначала попытается утвердить решение единогласно, чтобы продемонстрировать единство союза. Впрочем, если Варшава будет прибегать к блокированию - решение примут большинством.

По словам еврокомиссара по вопросам занятости и социальных прав Николя Шмита, после утверждения директивы страны-члены ЕС должны ее выполнять.

"Надеюсь, что если это решение будет принято, то страны-члены ЕС все-таки его будут выполнять, потому что если они не будут выполнять его должным образом, они должны будут доложить нам, как они будут обращаться с лицами, которые все еще находятся в их странах и нуждаются в защите", - добавил Шмит.

Отношения между Польшей и Украиной

В апреле текущего года Польша ввела запрет на импорт украинского зерна и других агропродукций. В частности, к бану присоединились и другие страны Восточной Европы. Еврокомиссия, со своей стороны, поддержала ответный шаг и отменила его уже 15 сентября. Впрочем, Варшава, Будапешт и Братислава объявили о сохранении собственных ограничений на импорт украинского зерна.

Украина 19 сентября подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Тем временем государственный секретарь Канцелярии премьер-министра Польши Пётр Мюллер заявил, что поддержка беженцев, охватывающая отмену требований по проживанию и предоставлению разрешений на работу, безвозмездный доступ к школам, медицинскому обслуживанию и семейной помощи, не будет продолжена в следующем году.