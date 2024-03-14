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Польща не буде сприяти поверненню українських біженців додому, - посол

Фото: Польща зацікавлена в українцях, як у дешевій робочій силі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Республіка Польща залишатиметься нейтральною в питанні повернення українських біженців в Україну. Влада країни не планує заохочувати їх на повернення та перешкоджати їм.

Про це заявив посол Польщі в Україні Ярослав Гузи, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю дипломата DW.

"Польща залишатиметься абсолютно нейтральною до цієї проблеми. Тобто не буде ні заохочувати, ні перешкоджати. Це питання рішення українських громадян, які перебувають у Польщі. Чи вони вирішуватимуть повертатися, чи ні", - розповів Гузи.

Дипломат зазначив, що Польща зацікавлена в українцях, які дуже важливі з точки зору польського ринку праці.

"Я маю на увазі дефіцит робочої сили. Я можу собі уявити ситуацію, коли роботодавець, наприклад, який працевлаштовує українців, переконує їх залишитися, тому що йому буде важко знайти їм заміну. Але це не ті речі, на які польська влада якимось чином буде реагувати", - додав Гузи.

Українські біженці в Польщі

Громадяни України, що перебувають у Польщі в статусі біженців, стурбовані ймовірним закінченням допомоги у цій країні. Програма підтримки продовжена без змін до 30 червня 2024 року.

Натомість Міністерство внутрішніх справ попросило воєвод надати пропозиції щодо змін до відповідного спецзакону, який має скасувати пільги для українців у Польщі. Правила перебування можуть змінити з 30 червня 2024 року.

Тим часом близько половини опитаних у соцдосліженні українок планують залишитися в країні назавжди або на деякий час.

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