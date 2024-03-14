Польша не будет способствовать возвращению украинских беженцев домой, - посол

"Польша будет оставаться абсолютно нейтральной к этой проблеме. То есть не будет ни поощрять, ни препятствовать. Это вопрос решения украинских граждан, которые находятся в Польше. Будут ли они решать возвращаться или нет", - рассказал Гузы.

Дипломат отметил, что Польша заинтересована в украинцах, которые очень важны с точки зрения польского рынка труда.

"Я имею в виду дефицит рабочей силы. Я могу себе представить ситуацию, когда работодатель, например, который трудоустраивает украинцев, убеждает их остаться, потому что ему будет трудно найти им замену. Но это не те вещи, на которые польские власти каким-то образом будут реагировать", - добавил Гузы.

Украинские беженцы в Польше

Граждане Украины, находящиеся в Польше в статусе беженцев, обеспокоены вероятным окончанием помощи в этой стране. Программа поддержки продлена без изменений до 30 июня 2024 года.

Зато Министерство внутренних дел попросило воевод предоставить предложения по изменениям в соответствующий спецзакон, который должен отменить льготы для украинцев в Польше. Правила пребывания могут изменить с 30 июня 2024 года.

Между тем около половины опрошенных в социсследовании украинок планируют остаться в стране навсегда или на некоторое время.

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