Польща не бойкотуватиме G20 попри можливу присутність Путіна, - Сікорський

Глава польського міністерства заперечив необхідність бойкотувати саміт G20 через можливу присутність російського диктатора. Сікорський підтвердив свою участь у засіданні очільників МЗС країн "Великої двадцятки" наприкінці жовтня, незалежно від того, чи буде там присутній представник Росії.

"Дипломатія складніша, ніж здається, і часом ставить нас у незручні ситуації, але ми маємо вміти з ними справлятися", - наголосив Сікорський.

Критика рішення США та виведення Путіна з ізоляції

Водночас він вважає сам факт запрошення Путіна поганою ідеєю, нагадавши про заборону в'їзду для російського диктатора до багатьох країн світу. На його думку, очільника Кремля не можна вважати бажаним гостем, поки він продовжує загарбницьку та колоніальну війну проти України.

На думку очільника МЗС Польщі, рішення президента США Дональда Трампа запросити Путіна свідчить про його бізнесовий підхід, де передбачається пошук рішень із вигодою для обох сторін у будь-якій ситуації.

"Це антиісторичний підхід до цієї війни, і поки що він не дає результатів, а, на жаль, виводить Путіна з ізоляції", - зазначив Сікорський.

Дилема "сімейного фото" та досвід попередніх зустрічей

Глава польського МЗС відкинув звинувачення в тому, що участь Польщі в саміті сприятиме виведенню Путіна з ізоляції, зауваживши, що Варшава не є господаркою цього заходу.

Він також згадав досвід міністра фінансів та економіки Анджея Доманського на зустрічі у штаті Вісконсин, де вдалося уникнути спільної присутності з російським посадовцем на так званому "сімейному фото".

Коментуючи можливу участь президента Польщі Кароля Навроцького у спільній фотосесії з диктатором, Сікорський зауважив, що існує простір для переговорів з американськими організаторами.

За його словами, інші світові лідери, зокрема прем'єр-міністри Британії та Індії, а також президент Франції, найімовірніше, теж не прагнутимуть робити таку світлину.