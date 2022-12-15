Польша разблокировала пакет решений, в который входили 18 млрд евро для Украины, - СМИ

Польша отменила вето на многоуровневый пакет ЕС, включающий минимальную ставку корпоративного налога для крупных транснациональных компаний и 18 миллиардов евро помощи Украине . Это позволило ЕС его принять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Финансово-экономический пакет включал в себя:

помощь для Украины на 18 миллионов евро;

минимальную ставку корпоративного налога для крупных транснациональных корпораций;

замораживание средств для Венгрии из-за проблем с верховенством права;

условное утверждение плана расходов Венгрии после пандемии (до завершения некоторых реформ).

Варшава блокировала весь пакет из-за беспокойства по поводу минимальной налоговой ставки, которая является частью двустороннего глобального соглашения, одобренного более 130 странами в прошлом году. Другая часть включает в себя перераспределение налоговых прав корпораций, где они получают прибыль.

Вопрос Польши заключался в том, что два "столпа" налогового соглашения должны действовать параллельно, поэтому она стремилась разделить "пакет", приняв отдельные пункты, в частности, крайне необходимую помощь Украине - оставив минимальный налог на другой день.