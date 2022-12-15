Польша разблокировала пакет решений, в который входили 18 млрд евро для Украины, - СМИ
Польша отменила вето на многоуровневый пакет ЕС, включающий минимальную ставку корпоративного налога для крупных транснациональных компаний и 18 миллиардов евро помощи Украине. Это позволило ЕС его принять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .
Финансово-экономический пакет включал в себя:
- помощь для Украины на 18 миллионов евро;
- минимальную ставку корпоративного налога для крупных транснациональных корпораций;
- замораживание средств для Венгрии из-за проблем с верховенством права;
- условное утверждение плана расходов Венгрии после пандемии (до завершения некоторых реформ).
Варшава блокировала весь пакет из-за беспокойства по поводу минимальной налоговой ставки, которая является частью двустороннего глобального соглашения, одобренного более 130 странами в прошлом году. Другая часть включает в себя перераспределение налоговых прав корпораций, где они получают прибыль.
Вопрос Польши заключался в том, что два "столпа" налогового соглашения должны действовать параллельно, поэтому она стремилась разделить "пакет", приняв отдельные пункты, в частности, крайне необходимую помощь Украине - оставив минимальный налог на другой день.
Однако, по словам трех дипломатов, другие лидеры ЕС не согласились, что заставило Польшу уступить.
Напомним, Совет Европы утвердил план действий для Украины на 50 млн евро .
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