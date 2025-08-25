Польща більше не зможе оплачувати Starlink для України: в чому причина

"Президентські вето ріжуть насліпо! Кароль Навроцький своїм рішенням відключає інтернет для України, бо де-факто його рішення щодо закону про допомогу громадянам України означає саме це. Це кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні, що веде війну", - написав міністр.

Він назвав це "подарунком" для російського диктатора Володимира Путіна, адже відключення України від критично важливих сервісів напряму грає на руку агресору.

"Пане президенте, ви повинні припинити сліпо завдавати ударів уряду в ім'я політичної боротьби. Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, і водночас допомагаєте Росії. Одні скажуть: "Ганьба!", інші: "Зрада сусіда!", - наголосив Гавковський.