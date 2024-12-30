Польща у 2025 році збудує дорогу до кордону з Калінінградом для швидкого перекидання військ

Польща найближчим часом побудує дорогу до кордону з Калінінградською областю РФ. Ця дорога дасть змогу польським військам швидше реагувати на можливі порушення безпеки.

Про це заявив заступник глави польського МВС Мацей Дущик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Financial Times.

За його словами, до наступного літа Польща має намір завершити будівництво прикордонної стіни і закрити кордон з Білоруссю. Це необхідна міра для того, щоб зупинити приплив мігрантів, який Варшава називає гібридною війною Росії.

Також він зауважив, що найближчими місяцями Варшава побудує нову дорогу у напрямку Калінінградської області. Дущик вважає, що завдяки цим заходам Польща "максимально наблизиться до 100% прикордонної безпеки".

Польща укріплює кордон

Варто зауважити, що напруженість у відносинах Польщі з Росією та Білоруссю зросла після російського вторгнення в Україну. Зокрема, Варшава звинувачує Мінськ та Москву у навмисному контролі потоків мігрантів з метою тиску на ЄС.

Саме тому Польща започаткувала проект "Східний щит", в рамках якого укріпить кордон з Росією та Білоруссю. Польський уряд виділи на нього 10 млрд злотих.