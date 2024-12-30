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Польша в 2025 году построит дорогу к границе с Калининградом для быстрой переброски войск

Понедельник 30 декабря 2024 14:06
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Польша в 2025 году построит дорогу к границе с Калининградом для быстрой переброски войск Фото: заместитель главы польского МВД Мацей Дущик (tvn24.pl)
Автор: Наталья Кава

Польша в ближайшее время построит дорогу к границе с Калининградской областью РФ. Эта дорога позволит польским войскам быстрее реагировать на возможные нарушения безопасности.

Об этом заявил заместитель главы польского МВД Мацей Дущик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Financial Times.

По его словам, к следующему лету Польша намерена завершить строительство пограничной стены и закрыть границу с Беларусью. Это необходимая мера для того, чтобы остановить приток мигрантов, который Варшава называет гибридной войной России.

Также он отметил, что в ближайшие месяцы Варшава построит новую дорогу в направлении Калининградской области. Дущик считает, что благодаря этим мерам Польша "максимально приблизится к 100% пограничной безопасности".

Польша укрепляет границу

Стоит заметить, что напряженность в отношениях Польши с Россией и Беларусью возросла после российского вторжения в Украину. В частности, Варшава обвиняет Минск и Москву в умышленном контроле потоков мигрантов с целью давления на ЕС.

Именно поэтому Польша начала проект "Восточный щит", в рамках которого укрепит границу с Россией и Беларусью. Польское правительство выделило на него 10 млрд злотых

Также о начале строительства линий укреплений на границе Польши с Россией стало известно 1 ноября. Проект планируют завершить до 2028 года.

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