Польща з 13 січня посилює контроль транспортних перевізників: що потрібно знати

Національна податкова адміністрація Польщі буде перевіряти транспортні повідомлення в реєстрі RMPD. Перевірки почнуться з 13 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України.

Раніше ми писали про те, що наприкінці листопада на українсько-польському кордоні призупиняли пропуск вантажівок. За словами митників, мова йшла про пункт пропуску "Дорогуськ - Ягодин". Польська сторона повідомляла про збій системи митного оформлення.

Зазначається, що це допоможе уникнути можливих проблем під час митного оформлення на польській стороні.

За даними українських митників, перед в’їздом до Польщі необхідно обов’язково зареєструватися в реєстрі міжнародних автомобільних перевізників RMPD на платформі PUESC.GOV.PL .

Детально про те, що не можна везти із собою в Польщу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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