Польша с 13 января ужесточает контроль транспортных перевозчиков: что нужно знать

Национальная налоговая администрация Польши будет проверять транспортные сообщения в реестре RMPD. Проверки начнутся с 13 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины.

Ранее мы писали о том, что в конце ноября на украинско-польской границе приостанавливали пропуск грузовиков. По словам таможенников, речь шла о пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин". Польская сторона сообщала о сбое системы таможенного оформления.

Отмечается, что это поможет избежать возможных проблем во время таможенного оформления на польской стороне.

По данным украинских таможенников, перед въездом в Польшу необходимо обязательно зарегистрироваться в реестре международных автомобильных перевозчиков RMPD на платформе PUESC.GOV.PL .

Подробно о том, что нельзя везти с собой в Польшу - читайте в материале РБК-Украина.

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