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Польша с 13 января ужесточает контроль транспортных перевозчиков: что нужно знать

Среда 08 января 2025 15:22
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Польша с 13 января ужесточает контроль транспортных перевозчиков: что нужно знать Иллюстративное фото: Польша с 13 января ужесточает контроль транспортных перевозчиков (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Национальная налоговая администрация Польши будет проверять транспортные сообщения в реестре RMPD. Проверки начнутся с 13 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины.

По данным украинских таможенников, перед въездом в Польшу необходимо обязательно зарегистрироваться в реестре международных автомобильных перевозчиков RMPD на платформе PUESC.GOV.PL.

Водитель транспортного средства должен проверить все детали отчета RMPD, включая отправителя, получателя, маршрут и включить геолокацию.

Отмечается, что это поможет избежать возможных проблем во время таможенного оформления на польской стороне.

Ограничения движения на границе

Ранее мы писали о том, что в конце ноября на украинско-польской границе приостанавливали пропуск грузовиков. По словам таможенников, речь шла о пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин". Польская сторона сообщала о сбое системы таможенного оформления.

Подробно о том, что нельзя везти с собой в Польшу - читайте в материале РБК-Украина.

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Государственная таможенная служба Граница с Украиной Польша
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