Польща з 1 липня змінює правила для біженців: хто втратить право на допомогу

1 липня у Польщі набули чинності нові обмеження щодо перебування українців у центрах колективного розміщення. Це черговий етап поступового припинення допомоги громадянам України, які втекли від війни.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Tvn24.pl.
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Польща припиняє фінансувати перебування більшості українців у центрах колективного розміщення. Право на безкоштовне проживання втрачають, зокрема, представники так званої "чутливої групи":
У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі пояснили, що "більшість громадян України працюють, тому термін дії цієї спеціальної допомоги вже закінчився".
Раніше допомогу отримали майже 11 тисяч осіб, половина з яких - діти. За оцінками директорів центрів, зміни торкнуться близько 40% нинішніх мешканців, здебільшого це матері-одиначки, які будуть змушені переїхати.
Зможуть і надалі безкоштовно проживати в таких центрах:
У Міністерстві запевнили, що складні випадки розглядатимуть індивідуально.
Олександр Петриков із фонду "Український дім" наголошує, що для багатьох біженців нові витрати будуть надмірними, і вони можуть опинитися на вулиці.
Своєю чергою Уповноважений з прав людини у Польщі Марцін Вьончек попередив, що обмеження доступу до житла підвищує ризик безпритульності серед осіб під тимчасовим захистом.
Зараз на сайті "Дія Демократії" триває збір підписів під петицією із закликом до польської влади скоригувати політику щодо біженців та надати допомогу тим, хто опинився під загрозою.
Читайте також про те, що з 8 липня 2026 року в Польщі стартують посилені перевірки контрактів іноземних працівників. Інспекція праці отримає повноваження примусово перекваліфіковувати цивільно-правові угоди на офіційні трудові договори, якщо під час інспекції виявлять факти виконання роботи за штатним розкладом.
Раніше ми писали про те, що у Польщі зарплати сповільнили темп зростання. У першому кварталі 2026-го вони збільшились лише на 6,3%. Це найнижчий показник за останні 5 років.