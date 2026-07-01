Польща з 1 липня змінює правила для біженців: хто втратить право на допомогу

Головне: Нові обмеження: З 1 липня Польща припинила фінансувати проживання більшості українських біженців у центрах колективного розміщення.

З 1 липня Польща припинила фінансувати проживання більшості українських біженців у центрах колективного розміщення. Хто втратив право: Безкоштовне житло втратили матері з дітьми (старше одного року) та пенсіонери, які отримують польську пенсію.

Безкоштовне житло втратили матері з дітьми (старше одного року) та пенсіонери, які отримують польську пенсію. Хто залишиться: Право на безкоштовне проживання зберегли люди з інвалідністю, вагітні українки та пенсіонери без польської пенсії за відсутності родичів у країні.

Право на безкоштовне проживання зберегли люди з інвалідністю, вагітні українки та пенсіонери без польської пенсії за відсутності родичів у країні. Ризики: За оцінками експертів та Уповноваженого з прав людини у Польщі, зміни можуть змусити близько 40% мешканців центрів шукати нове житло, що створює загрозу безпритульності.

Що змінилося

Польща припиняє фінансувати перебування більшості українців у центрах колективного розміщення. Право на безкоштовне проживання втрачають, зокрема, представники так званої "чутливої групи":

українки з дітьми (старше одного року);

люди похилого віку, які отримують польську пенсію (навіть мінімальну).

У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі пояснили, що "більшість громадян України працюють, тому термін дії цієї спеціальної допомоги вже закінчився".

Раніше допомогу отримали майже 11 тисяч осіб, половина з яких - діти. За оцінками директорів центрів, зміни торкнуться близько 40% нинішніх мешканців, здебільшого це матері-одиначки, які будуть змушені переїхати.

Хто зможе залишитися

Зможуть і надалі безкоштовно проживати в таких центрах:

люди з обмеженими можливостями;

пенсіонери, які не отримують польську пенсію та не мають родини в Польщі;

вагітні українки.

У Міністерстві запевнили, що складні випадки розглядатимуть індивідуально.

Побоювання щодо безпритульності

Олександр Петриков із фонду "Український дім" наголошує, що для багатьох біженців нові витрати будуть надмірними, і вони можуть опинитися на вулиці.

Своєю чергою Уповноважений з прав людини у Польщі Марцін Вьончек попередив, що обмеження доступу до житла підвищує ризик безпритульності серед осіб під тимчасовим захистом.

Зараз на сайті "Дія Демократії" триває збір підписів під петицією із закликом до польської влади скоригувати політику щодо біженців та надати допомогу тим, хто опинився під загрозою.