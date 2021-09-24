Брюссель призвал Польшу допустить Frontex на границу с Беларусью

ЕС выразил обеспокоенность тяжелым положением мигрантов, застрявших на польско-белорусской границе. Еврокомиссия призвала Варшаву разрешить совместным пограничным силам блока Frontex оказывать помощь в охране порядка в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

С начала недели три мигранта погибли на польской стороне границы и еще один на территории Беларуси при попытке пересечь границу с Польшей. Причины смерти не были названы.

В пятницу стало известно о пятой смерти - иракца на территории Польши, вероятно, от сердечного приступа.

Польша и ЕС обвинили Беларусь в том, что она поощряет мигрантов, в основном из Ирака и Афганистана, пересекать границу, чтобы оказать давление на блок в связи с санкциями, которые Брюссель наложил на Минск за нарушения прав человека.

"Мы признаем, что польские власти имеют дело с трудной ситуацией. Ситуация возникла из-за попытки использовать людей в политических целях, - заявил представитель Европейской комиссии.

Но Польша должна выполнять свои обязанности по охране границы, не подвергая опасности человеческую жизнь и не отказывая людям в необходимой помощи, сказал он, добавив: "Ситуация очень тревожная".

"Было бы хорошо, если бы наша общая граница охранялась с использованием наших общих ресурсов, а именно тех, которые предоставляет агентство (Frontex)", - сказал пресс-секретарь Еврокомиссии.