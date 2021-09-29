Польща заявила про рекордний потік біженців з Білорусі
Польські прикордонники за минулу добу зафіксували рекордну кількість нелегалів, які намагалися перетнути державний кордон зі сторони Білорусі. Подібних спроб нарахувалося майже 500.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
"Прикордонники зафіксували 473 спроби незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі за минулу добу. Це поки рекорд", - йдеться в повідомленні.
Однак, як пояснила речниця прикордонної служби Анна Міхальська, прикордонникам вдалося запобігти усім цим діям.
Загалом, вже від початку вересня Польща зафіксувала майже 6 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.
Нагадаємо, ЄС висловив стурбованість важким становищем мігрантів, які застрягли на польсько-білоруському кордоні та закликав Варшаву Frontex надавати допомогу в охороні порядку в цьому районі.
Додамо, раніше прикордонна служба Польщі повідомила про загибель мігранта з Іраку на кордоні з Білоруссю.