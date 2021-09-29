ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Польща заявила про рекордний потік біженців з Білорусі

Новость на русском →
Польща, Середа 29 вересня 2021 11:59
Польща заявила про рекордний потік біженців з Білорусі Фото: Польща заявила про рекордний потік біженців з Білорусі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Польські прикордонники за минулу добу зафіксували рекордну кількість нелегалів, які намагалися перетнути державний кордон зі сторони Білорусі. Подібних спроб нарахувалося майже 500.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"Прикордонники зафіксували 473 спроби незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі за минулу добу. Це поки рекорд", - йдеться в повідомленні.

Однак, як пояснила речниця прикордонної служби Анна Міхальська, прикордонникам вдалося запобігти усім цим діям.

Загалом, вже від початку вересня Польща зафіксувала майже 6 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

Нагадаємо, ЄС висловив стурбованість важким становищем мігрантів, які застрягли на польсько-білоруському кордоні та закликав Варшаву Frontex надавати допомогу в охороні порядку в цьому районі.

Додамо, раніше прикордонна служба Польщі повідомила про загибель мігранта з Іраку на кордоні з Білоруссю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Польша Міграційна криза
NEWS
Різкий спалах. В Україні вперше з квітня майже 10 тисяч нових випадків коронавірусу
Різкий спалах. В Україні вперше з квітня майже 10 тисяч нових випадків коронавірусу
DAILY
"Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ
Вадим ДобровольскийКерівник проекту "Авто" "Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ