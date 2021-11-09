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Польша заявила о приближении большой группы белорусских силовиков к лагерю мигрантов

Автор: Мария Кучерявец

Министерство обороны Польши заявило о приближении большого количества белорусских силовиков к лагерю мигрантов. В частности, они движутся в направлении пограничного пункта пропуска "Кузня".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское Минобороны в Twitter.

"Большая группа белорусских силовиков приближается к лагерю мигрантов в кузнице", - говорится в сообщении.

Вместе с тем ведомство опубликовало видео, на котором заметны военные, движущиеся вдоль границы.

Напомним, сегодня министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер призвал страны ЕС помочь Польше справиться с потоком мигрантов с территории Беларуси, поскольку ни польское правительство, ни Германия не могут с этим справиться самостоятельно.

Напомним, вчера утром из Беларуси к границе с Польшей отправилась огромная колонна мигрантов.

После чего Польша сразу же мобилизовала армию, чтобы сдержать нелегальных мигрантов из Беларуси.

Кроме того, Польша приняла решение закрыть с сегодняшнего дня пункт пропуска"Кузня" на границе с Беларусью.

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