Польша заявила о готовности наказать виновных в смерти украинца Никифоренко, - Шмыгаль

Как отметил Шмыгаль, попытки посеять недопонимания между польским и украинским обществами обречены на провал.

"История трагической смерти украинца Дмитрий Никифоренко, когда украинцы и поляки вместе выказали свою позицию касательно насилия, тому подтверждение", - заявил он.

Глава украинского правительства добавил, что дипломаты взаимодействуют с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Никифоренко.

"Уверен, польская и украинская стороны приложат максимальные усилия, чтобы все обстоятельства смерти нашего гражданина были выяснены, а виновные были привлечены к ответственности. Такая же позиция и у господина премьер-министра Польши, он также настроен чрезвычайно решительно и быстро привлечь виновных к ответственности, если их вина будет доказана", - сказал Шмыгаль.