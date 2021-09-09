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Польща заявила про готовність покарати винних у смерті українця Никифоренка, - Шмигаль

Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з главою польського уряду Матеушом Моравецьким ситуацію зі смертю українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцією. Польща обіцяє покарати винних.

Про це український прем'єр заявив за результатами зустрічі з главою польського уряду, передає РБК-Україна.

Як зазначив Шмигаль, спроби посіяти непорозуміння між польським і українським суспільствами приречені на провал.

"Історія трагічної смерті українця Дмитро Никифоренко, коли українці і поляки разом виявили свою позицію щодо насильства, тому підтвердження", - заявив він.

Глава українського уряду додав, що дипломати взаємодіють з польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Никифоренка.

"Упевнений, польська і українська сторони докладуть максимальних зусиль, щоб всі обставини смерті нашого громадянина були з'ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності. Така ж позиція і у пана прем'єр-міністра Польщі, він також налаштований надзвичайно рішуче і швидко притягнути винних до відповідальності, якщо їх вина буде доведена",- сказав Шмигаль.

Нагадаємо, українець Никифоренко помер у липні цього року після того, як його затримали польські поліцейські і доставили у витверезник.

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ПольшаДенис Шмигаль