Польща заявила про готовність покарати винних у смерті українця Никифоренка, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з главою польського уряду Матеушом Моравецьким ситуацію зі смертю українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцією. Польща обіцяє покарати винних.
Про це український прем'єр заявив за результатами зустрічі з главою польського уряду, передає РБК-Україна.
Як зазначив Шмигаль, спроби посіяти непорозуміння між польським і українським суспільствами приречені на провал.
"Історія трагічної смерті українця Дмитро Никифоренко, коли українці і поляки разом виявили свою позицію щодо насильства, тому підтвердження", - заявив він.
Глава українського уряду додав, що дипломати взаємодіють з польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Никифоренка.
"Упевнений, польська і українська сторони докладуть максимальних зусиль, щоб всі обставини смерті нашого громадянина були з'ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності. Така ж позиція і у пана прем'єр-міністра Польщі, він також налаштований надзвичайно рішуче і швидко притягнути винних до відповідальності, якщо їх вина буде доведена",- сказав Шмигаль.
Нагадаємо, українець Никифоренко помер у липні цього року після того, як його затримали польські поліцейські і доставили у витверезник.