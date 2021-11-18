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Польша завершила укладку морского участка газопровода Baltic Pipe

Автор: Валерия Полищук

Компания "Газ-Систем" завершила укладку морской части газопровода Baltic Pipe. По оценке полномочного представителя правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского, это значительно приближает Польшу к достижению желаемой надежной диверсификации источников снабжения в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP.

В компании сообщили, что сегодня был выполнен последний сварной шов на газопроводе, соединяющем побережья Дании и Польши.

"Этот момент знаменует собой завершение самого важного этапа работ в проекте Baltic Pipe", - говорится в сообщении компании.

Газопровод сможет транспортировать 10 млрд кубометров природного газа в год в Польшу и 3 млрд кубометров из Польши в Данию. Маршрут должен быть готов к передаче первых объемов газа 1 октября 2022 года.

Baltic Pipe - это стратегический проект по созданию нового маршрута поставок природного газа из Норвегии на рынки Дании и Польши, а также конечным потребителям в соседних странах. Инвесторами являются операторы передачи газа: датская Energinet и польская Gaz-System.

Напомним, ранее Baltic Pipe и экологический регулятор достигли соглашения, которое позволило возобновить работу на значительной части спорного отрезка газопровода.

Кроме того, в конце июня оператор польской сети газопроводов Gaz-System начал прокладку морского участка газопровода Baltic Pipe по дну Балтийского моря.

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Польша