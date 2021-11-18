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Польща завершила укладання морської ділянки газопроводу Baltic Pipe

Автор: Валерія Поліщук

Компанія "Газ-Систем" завершила укладання морської частини газопроводу Baltic Pipe. За оцінкою повноважного представника уряду зі стратегічної енергетичної інфраструктури Петра Наімського, це значно наближає Польщу до досягнення бажаної надійної диверсифікації джерел постачання у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP.

У компанії повідомили, що сьогодні був виконаний останній зварений шов на газопроводі, що з'єднує узбережжя Данії та Польщі.

"Цей момент знаменує собою завершення найважливішого етапу робіт у проекті Baltic Pipe", - йдеться в повідомленні компанії.

Газопровід зможе транспортувати 10 млрд кубометрів природного газу на рік до Польщі і 3 млрд кубометрів з Польщі в Данію. Маршрут має бути готовий до передачі перших обсягів газу 1 жовтня 2022 року.

Baltic Pipe - це стратегічний проект зі створення нового маршруту поставок природного газу з Норвегії на ринки Данії та Польщі, а також кінцевим споживачам у сусідніх країнах. Інвесторами є оператори передачі газу: Датська Energinet і польська Gaz-System.

Нагадаємо, раніше Baltic Pipe і екологічний регулятор досягли угоди, яка дозволило відновити роботу на значній частині спірного відрізка газопроводу.

Крім того, наприкінці червня оператор польської мережі газопроводів Gaz-System почав прокладку морської ділянки газопроводу Baltic Pipe по дну Балтійського моря.

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Польша