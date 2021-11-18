Польща завершила укладання морської ділянки газопроводу Baltic Pipe

У компанії повідомили, що сьогодні був виконаний останній зварений шов на газопроводі, що з'єднує узбережжя Данії та Польщі.

"Цей момент знаменує собою завершення найважливішого етапу робіт у проекті Baltic Pipe", - йдеться в повідомленні компанії.

Газопровід зможе транспортувати 10 млрд кубометрів природного газу на рік до Польщі і 3 млрд кубометрів з Польщі в Данію. Маршрут має бути готовий до передачі перших обсягів газу 1 жовтня 2022 року.

Baltic Pipe - це стратегічний проект зі створення нового маршруту поставок природного газу з Норвегії на ринки Данії та Польщі, а також кінцевим споживачам у сусідніх країнах. Інвесторами є оператори передачі газу: Датська Energinet і польська Gaz-System.