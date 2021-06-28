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По дну Балтийского моря начали прокладку газопровода Baltic Pipe

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Понедельник 28 июня 2021 12:14
По дну Балтийского моря начали прокладку газопровода Baltic Pipe Фото: по дну Балтийского моря начали прокладку газопровода Baltic Pipe (baltic-pipe.eu)
Автор: РБК-Украина

Оператор польской сети газопроводов Gaz-System начал прокладку морского участка газопровода Baltic Pipe. Морской участок будут прокладывать по дну Балтийского моря.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"27 июня Castorone - одно из морских судов, ответственных за прокладку морского участка газопровода между Польшей и Данией, - начало прокладку Baltic Pipe в Балтийском море", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что прокладка началась в датских водах, недалеко от острова Борнхольм. В компании добавили, что судно Castorone будет постепенно двигаться по трассе газопровода в северо-западном направлении.

"Прокладка морского трубопровода длиной почти 275 км займет несколько месяцев. Если позволит погода, весь процесс будет завершен в этом году", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Baltic Pipe и экологический регулятор достигли соглашения, которое позволит возобновить работу на значительной части спорного отрезка газопровода.

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