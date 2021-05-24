Польша запретит полеты над Беларусью. И предложит сделать это всем странам ЕС

Сообщается, что правительство Польши в ближайшее время запретит польским авиалиниям LOT полеты в воздушном пространстве Беларуси. Ожидается, что решение объявят сегодня или завтра.

На сегодня только два маршрута LOT проходят через Беларусь - это рейсы в Минск и Москву. Решение польских властей фактически означает отмену рейса в Минск, а полеты в столицу России будут по новому маршруту в обход Беларуси.

Также сообщается, что сегодня вечером в Брюсселе пройдет саммит лидеров ЕС, на котором премьер-министр Матеуш Моравецкий предложит ввести общий запрет на полеты для авиакомпаний из стран ЕС через белорусское воздушное пространство.

Накануне самолет Ryanair, который выполнял рейс Афины - Вильнюс, принудительно посадили в Минске якобы из-за сообщения о бомбе. Кроме того, в воздух поднимали истребитель МиГ-29, и пилотам угрожали сбить самолет Ryanair.