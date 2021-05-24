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Польша запретит полеты над Беларусью. И предложит сделать это всем странам ЕС

Автор: РБК-Украина

Из-за задержания Романа Протасевича (основателя телеграмм-канала Nexta) в Беларуси после вынужденной посадки самолета Ryanair правительство Польши запретит авиакомпании LOT полеты над Беларусью. И сегодня же предложит ввести такой запрет всем странам ЕС.

Об этом пишет польское издание RMF FM.

Сообщается, что правительство Польши в ближайшее время запретит польским авиалиниям LOT полеты в воздушном пространстве Беларуси. Ожидается, что решение объявят сегодня или завтра.

На сегодня только два маршрута LOT проходят через Беларусь - это рейсы в Минск и Москву. Решение польских властей фактически означает отмену рейса в Минск, а полеты в столицу России будут по новому маршруту в обход Беларуси.

Также сообщается, что сегодня вечером в Брюсселе пройдет саммит лидеров ЕС, на котором премьер-министр Матеуш Моравецкий предложит ввести общий запрет на полеты для авиакомпаний из стран ЕС через белорусское воздушное пространство.

Накануне самолет Ryanair, который выполнял рейс Афины - Вильнюс, принудительно посадили в Минске якобы из-за сообщения о бомбе. Кроме того, в воздух поднимали истребитель МиГ-29, и пилотам угрожали сбить самолет Ryanair.

Напомним, ранее сообщалось, что латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже решила не летать над Беларусью.

В европейских странах действия Минска по принудительной посадке самолета расценивают как акт государственного терроризма. Протасевич ранее имел отношение к координации протестов в Беларуси посредством телеграмм-канала, офис которого находится в Варшаве. Белорусские власти ранее требовали от Польши выдать его.

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