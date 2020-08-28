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Польша запретит полеты из 46 стран, Украины в списке нет

Автор: Андрей Козловский

Польша запретит полеты из 46 стран, но Украины нет в этом списке. Проект постановления о запрете полетов появился в перечне законодательных актов правительства в четверг вечером.

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Об этом сообщает TVN24.

Таким образом, новые правила вступят в силу с 2 сентября. В проекте постановления, разработанном Министерством инфраструктуры, не рассматривается вопрос о карантине для лиц, которые возвращаются из запрещенных стран. За введение таких положений несет ответственность Министерство здравоохранения.

Проект постановления предусматривает, что запрет на полеты не будет касаться самолетов, которые работают на заказ или по согласию премьер-министра. Запрет не будет применяться и к военным полетам.

Напомним, правительство Польши планирует изменить правила карантина и самоизоляции.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что Польша возобновила авиасообщение с Украиной.

Кроме того, в Польше ослабили карантинные меры.

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