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Польша замораживает сотрудничество с Венгрией из-за позиции по Украине

Фото: вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Польский политик заявил, что если отношение Орбана относительно войны России против Украины не изменится, дальнейшее сотрудничество их стран невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

Качиньский заявил, что он "однозначно негативно" относится к отказу Орбана осудить российского лидера Владимира Путина за вторжение в Украину и помощь в вооружении Киева.

"Если премьер-министр Орбан говорит, что не может ясно видеть, что произошло в Буче, я бы рекомендовал ему обратиться к окулисту. Это разочаровывает", - заявил вице-премьер.

Но он также выразил некоторую симпатию к возможным целям Орбана.

"Я считаю, что то, что делает Орбан, связано с надеждой, что он сыграет какую-то роль в усилиях по прекращению конфликта. Но я думаю, что это тупик", - отметил Качиньский.

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности перейти на рублевый расчет за газ.

Кроме того, в Венгрии заявили, что не будут вводить эмбарго на российские нефть и газ.

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