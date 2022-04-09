Польша замораживает сотрудничество с Венгрией из-за позиции по Украине

Качиньский заявил, что он "однозначно негативно" относится к отказу Орбана осудить российского лидера Владимира Путина за вторжение в Украину и помощь в вооружении Киева.

"Если премьер-министр Орбан говорит, что не может ясно видеть, что произошло в Буче, я бы рекомендовал ему обратиться к окулисту. Это разочаровывает", - заявил вице-премьер.

Но он также выразил некоторую симпатию к возможным целям Орбана.

"Я считаю, что то, что делает Орбан, связано с надеждой, что он сыграет какую-то роль в усилиях по прекращению конфликта. Но я думаю, что это тупик", - отметил Качиньский.