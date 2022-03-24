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Польша заблокировала счета российского посольства из-за финансирования терроризма, - посол РФ

Фото: посол РФ в Польше Сергей Андреев (radiosvoboda_org)
Автор: Мария Кучерявец

Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что польские власти с конца февраля заблокировали банковские счета российского посольства в Варшаве. Причиной тому стало то, что эти средства могли быть использованы для финансирования терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Я поднял вопрос, что с конца февраля заблокированы наши счета. Причем - об этом я раньше не говорил, но добавлю интересную деталь - счета были заблокированы по решению сначала Минфин, а затем решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств или для финансирования терроризма", - рассказал Андреев.

Напомним, посла России в Варшаве недавно вызвали в Министерство иностранных дел Польши, поскольку Агентство внутренней безопасности выявило 45 российских дипломатов, связанных со спецслужбами РФ.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 29-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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