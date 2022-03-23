Польша подозревает в шпионаже 45 российских дипломатов. Посла РФ уже вызвали в МИД

В Министерство иностранных дел Польши вызвали посла России в Варшаве Сергея Андреева. Поскольку Агентство внутренней безопасности выявило 45 российских дипломатов, связанных со спецслужбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио" .

Агентство внутренней безопасности настаивает на высылке всех 45 человек из Польши.

"Материалы Агентства внутренней безопасности доказывают, что деятельность выявленных сотрудников и сотрудничающих с ними лиц служит целям проведения российских разведывательных мероприятий, направленных против стабильности Польши и ее партнеров на международной арене, и ставит под угрозу интересы и безопасность Польши", - заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу спецслужб Станислав Жарын.