Польща заблокувала рахунки російського посольства через фінансування тероризму, - посол РФ

"Я порушив питання, що з кінця лютого заблоковані наші рахунки. Причому - про це я раніше ще не говорив, але додам цікаву деталь - рахунки були заблоковані за рішенням спочатку Мінфіну, а потім рішенням польського прокурора на тій підставі, що кошти з цих наших рахунків нібито можуть використовуватися для відмивання незаконно отриманих коштів або для фінансування тероризму", - розповів Андрєєв.

Нагадаємо, посла Росії у Варшаві нещодавно викликали до Міністерства закордонних справ Польщі, оскільки Агентство внутрішньої безпеки виявило 45 російських дипломатів, пов'язаних зі спецслужбами РФ.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 29-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.