Польща виступила за вступ України до ЄС: ми не клуб для обраних
Президент Польщі Анджей Дуда виступає за вступ України до Європейського союзу. На його думку, ЄС повинен продемонструвати, що не є клубом для обраних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт польського президента.
За його словами, Євросоюз не викликає довіри, якщо не надає можливість вступу тим партнерам, які роблять зусилля з модернізації і хочуть приєднатися до ЄС.
"Тому я говорю про розширення. Ми Європа, континент, а не клуб для обраних. Ми повинні бути відкриті для інших європейських країн, для тих, які вже проводять реформи для вступу до ЄС", - заявив Дуда на неформальній зустрічі президентів парламентських і напівпрезидентських країн-учасниць ЄС.
Він підкреслив, що на сьогодні "залізна завіса" зроблена не з заліза, а з митних бар'єрів, візових обмежень і відсутності перспектив членства.
"І я кажу це відкрито: в безпосередній близькості від нас є європейські країни, які повинні бути частиною нашої спільноти. Нещодавно я був у Молдові з нагоди 30-річчя незалежності. Я бачив там молодих людей, які з ентузіазмом ставляться до зміни своєї країни. Всі ми бачили Україну в 2014 році, де молоді патріоти і демократи загинули на барикадах за свою країну, щоб одного разу увійти до європейського співтовариства", - додав Дуда.
Він також зазначив, що в Польщі є консенсус з приводу вступу України до ЄС, і навіть через 10-15 років інший польський президент "буде говорити те ж саме, поки це питання не просунеться вперед".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна може подати заявку на вступ до ЄС.
Також президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Україні належить ще 20 років роботи для вступу до Євросоюзу.