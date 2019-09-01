Польша "выставит счет" Германии за Вторую мировую войну, - Дуда

Польша в ближайшее время "выставит счет" Германии за ущерб нанесенный во время Второй мировой войны. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда во время памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины нападения Германии на Польшу, цитирует Der Spiegel.

Дуда подчеркнул, что репарационные выплаты со стороны Германии являются "вопросом ответственности и морали", так как Вторая мировая война нанесла большой ущерб Польше.

По словам президента Польши, в 2017 году в стране была создана парламентская комиссия по вопросам репараций. Комиссия уже в ближайшее время обнародует свой окончательный доклад относительно общего количества репараций, которые должна будет выплатить Германия.

Кроме того, Дуда отметил, что не смотря на события прошлого, Польша и Германия сейчас имеют хорошие отношения, которые являются "примером для подражания".

"Мы никогда не забывали историю, но Германия и Польша помирились", - подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер извинился перед Польшей за события Второй мировой войны. Также Штайнмайер извинился за все преступления нацистов против поляков в годы войны.

В воскресенье, 1 сентября, в польском городе Велюнь состоялась памятная церемония по случаю 80-летия нападения Германии на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Именно Велюнь стал первым городом, попавшим под бомбежку немецкой авиации 80 лет назад.