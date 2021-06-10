Польща висловила розчарування рішенням США зняти санкції з оператора " Північного потоку-2"

Він підкреслив, що зміна політики США щодо Німеччини ґрунтується на "помилкових надіях" відновити відносини з Євросоюзом. "Німеччина - це не Європейський Союз. Вона має власні інтереси, які частково збігаються з російськими. Але це не може збігатися з трансатлантичними інтересами", - уточнив Моравецький.

За його словами, після відмови США від санкцій щодо оператора "Північного потоку-2" Росія отримала "потужний інструмент для подальшої протидії трансатлантичним інтересам". "Газопровід буде використаний як зброя проти України та Білорусі, як відкрито, так і таємно", - зазначив він.

"Ніщо не зупинить її (Росію - ред.) В просуванні вглиб України, оскільки її газотранспортна система - я маю на увазі українську ділянку - незабаром після завершення і введення в експлуатацію" Північного потоку-2 "стане зайвим", - резюмував Моравецкій.

Прем'єр також зазначив, що рішення про зняття санкцій відносно оператора газопроводу суперечить не тільки інтересам США в контексті ослаблення попиту на американський газ в Європі, але перш за все тому, що проєкт допомагає Росії "накопичувати кошти на військовий розвиток і агресивну політику".