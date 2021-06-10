Польща висловила розчарування рішенням США зняти санкції з оператора " Північного потоку-2"
Польща розчарована рішенням США зняти санкції з оператора "Північного потоку-2". Німеччина, просуваючи газопровід, переслідує власні інтереси, а не всіх членів Євросоюзу.
Про це в інтерв'ю американському виданню Newsweek заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Він підкреслив, що зміна політики США щодо Німеччини ґрунтується на "помилкових надіях" відновити відносини з Євросоюзом. "Німеччина - це не Європейський Союз. Вона має власні інтереси, які частково збігаються з російськими. Але це не може збігатися з трансатлантичними інтересами", - уточнив Моравецький.
За його словами, після відмови США від санкцій щодо оператора "Північного потоку-2" Росія отримала "потужний інструмент для подальшої протидії трансатлантичним інтересам". "Газопровід буде використаний як зброя проти України та Білорусі, як відкрито, так і таємно", - зазначив він.
"Ніщо не зупинить її (Росію - ред.) В просуванні вглиб України, оскільки її газотранспортна система - я маю на увазі українську ділянку - незабаром після завершення і введення в експлуатацію" Північного потоку-2 "стане зайвим", - резюмував Моравецкій.
Прем'єр також зазначив, що рішення про зняття санкцій відносно оператора газопроводу суперечить не тільки інтересам США в контексті ослаблення попиту на американський газ в Європі, але перш за все тому, що проєкт допомагає Росії "накопичувати кошти на військовий розвиток і агресивну політику".
Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна "Як Росія добудовує" Північний потік-2 "і на що сподівається Україна" експерти відзначили, що санкції проти оператора "Північного потоку-2" можуть бути повернуті. По суті, відзначають фахівці, США зберегли весь пакет обмежень, накладених на це проєкт, а призупинили санкції лише конкретно проти Nord Stream 2 AG і її керівництва.
Відзначимо, раніше в Держдепі США заявили РБК-Україна, що американська влада регулярно взаємодіє з українськими офіційними особами з приводу "Північного потоку-2". Це роблять, щоб усунути ризики, які газопровід може принести Україні.