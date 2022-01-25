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Польша разочарована действиями Германии на фоне ситуации вокруг Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил разочарование действиями Германии на фоне угрозы вторжения России в Украину. Он подтвердил поддержку украинскому стремлению интегрироваться в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Моравецкого.

По его словам, он с тревогой наблюдает за ситуацией в Украине и за реакцией наших соседей из Германии перед лицом угрозы со стороны России.

"Большое разочарование вызывает, среди прочего, отказ Германии дать согласие на поставку оружия из Эстонии государству, готовящемуся защищаться от агрессора", - добавил Моравецкий.

Премьер отметил, что "черный сценарий", о котором Польша давно предупреждала, начинает воплощаться. Это и строительство "Северного потока-2", и газовый шантаж России, и миллиарды, вложенные президентом РФ Владимиром Путиным в Европу, а также деньги, предоставленные политикам и лоббистам. Моравецкий добавил, что все это дает российскому лидеру инструменты, чтобы терроризировать европейские страны.

"Польша на протяжении многих лет твердо поддерживает украинский путь к интеграции с Европой и Западом. Мы последовательно выступаем против дальнейших актов агрессии со стороны России, таких как незаконный захват Крыма", - подчеркнул Моравецкий.

Напомним, в конце декабря прошлого года Моравецкий заявил, что заявление Путина об условии для увеличения поставок газа в Европу - подтверждение того, что "Северный поток-2" является элементом шантажа со стороны Москвы.

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