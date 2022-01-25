Польща розчарована діями Німеччини на тлі ситуації навколо України

За його словами, він з тривогою спостерігає за ситуацією в Україні і за реакцією наших сусідів з Німеччини перед обличчям загрози з боку Росії.

"Велике розчарування викликає, серед іншого, відмова Німеччини дати згоду на постачання зброї з Естонії державі, яка готується захищатися від агресора", - додав Моравецький.

Прем'єр зазначив, що "чорний сценарій", про який Польща давно попереджала, починає втілюватися. Це і будівництво "Північного потоку-2", і газовий шантаж Росії, і мільярди, вкладені президентом РФ Володимиром Путіним в Європу, а також гроші, надані політикам і лобістам. Моравецький додав, що все це дає російському лідеру інструменти, щоб тероризувати європейські країни.

"Польща протягом багатьох років твердо підтримує український шлях до інтеграції з Європою і Заходом. Ми послідовно виступаємо проти подальших актів агресії з боку Росії, таких як незаконне захоплення Криму", - підкреслив Моравецький.