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Польща розчарована діями Німеччини на тлі ситуації навколо України

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив розчарування діями Німеччини на тлі загрози вторгнення Росії в Україну. Він підтвердив підтримку українському прагненню інтегруватися в Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Моравецького.

За його словами, він з тривогою спостерігає за ситуацією в Україні і за реакцією наших сусідів з Німеччини перед обличчям загрози з боку Росії.

"Велике розчарування викликає, серед іншого, відмова Німеччини дати згоду на постачання зброї з Естонії державі, яка готується захищатися від агресора", - додав Моравецький.

Прем'єр зазначив, що "чорний сценарій", про який Польща давно попереджала, починає втілюватися. Це і будівництво "Північного потоку-2", і газовий шантаж Росії, і мільярди, вкладені президентом РФ Володимиром Путіним в Європу, а також гроші, надані політикам і лобістам. Моравецький додав, що все це дає російському лідеру інструменти, щоб тероризувати європейські країни.

"Польща протягом багатьох років твердо підтримує український шлях до інтеграції з Європою і Заходом. Ми послідовно виступаємо проти подальших актів агресії з боку Росії, таких як незаконне захоплення Криму", - підкреслив Моравецький.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Моравецький заявив, що заява Путіна про умови для збільшення постачання газу в Європу-підтвердження того, що "Північний потік-2" є елементом шантажу з боку Москви.

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