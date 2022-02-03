UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Польша выдвинула Джемилева на Нобелевскую премию мира

Автор: Валерия Полищук

Польша выдвинула кандидатуру лидера крымскотатарского народа, народного депутата Мустафы Джемилева на Нобелевскую премию мира 2022 года. Его номинировала вице-спикер нижней палаты сейма Польши Малгожата Госевская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на QIRIM.News.

Среди номинантов на Нобелевскую премию мира 2022 года также числятся:

  • британский исследователь природы Дэвид Аттенборо,
  • Всемирная организация здравоохранения,
  • лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская,
  • министр иностранных дел Тувалу Саймон Кава,
  • Папа Римский Франциск.

Отметим, что Джемилев был номинирован на Нобелевскую премию мира в 2009, 2011 и 2015 годах.

Ранее сообщалось, что Тихановскую выдвинули на соискание Нобелевской премии мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаНобелевская премияМустафа Джемилев