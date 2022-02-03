Польша выдвинула Джемилева на Нобелевскую премию мира

Польша выдвинула кандидатуру лидера крымскотатарского народа, народного депутата Мустафы Джемилева на Нобелевскую премию мира 2022 года. Его номинировала вице-спикер нижней палаты сейма Польши Малгожата Госевская.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на QIRIM.News.
Среди номинантов на Нобелевскую премию мира 2022 года также числятся:
Отметим, что Джемилев был номинирован на Нобелевскую премию мира в 2009, 2011 и 2015 годах.
Ранее сообщалось, что Тихановскую выдвинули на соискание Нобелевской премии мира.