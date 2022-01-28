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Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Пятница 28 января 2022 23:31
Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира Фото: лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская (twitter.com/Tsihanouskaya)
Автор: Анна Полисученко

Белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую выдвинули на соискание Нобелевской премии мира за 2022 год. В прошлом году ее также выдвигали на получение этой премии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Tвиттере Франака Вячорки, советника по иностранным делам офиса Тихановской.

"Норвежские парламентарии Боллестад и Элвенес номинировали Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года. Это признание для всех белорусов, которые продолжают бороться за свободу", - написал Вячорка.

Олауг Боллестад возглавляет Христианско-демократическую партию Норвегии, Хорек Элвенес является депутатом норвежского парламента от Консервативной партии.

Ранее мы писали, что Светлана Тихановская попала в рейтинг лидеров будущего журнала Time.

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